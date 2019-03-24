Тиша на Донбасі: з початку доби бойовики влаштували два обстрілу

В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині з початку доби 24 березня окупанти двічі обстрілювали позиції українських військових.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, під вогнем окупантів виявилися позиції оперативно-тактичної угруповання «Північ» поблизу селища Золоте-4 – там бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також з 82-мм міномети і стрілецької зброї бойовики обстрілювали позиції ВСУ в районі населеного пункту Новолуганское.

У лавах українських бійців обійшлося без втрат. У той же час, підрозділи, які потрапили під обстріл ворога, відкривали у відповідь вогонь. Втрати противника зараз уточнюються.

Раніше ми повідомляли про те, що, за даними президента України Петра Порошенка, жертвами військової агресії Росії стали десять тисяч цивільних і 2956 військовослужбовців.

«Україна заплатила надзвичайно високу ціну… 2956 українських воїнів віддали свої життя, захищаючи українську землю від російської агресії, десять тисяч цивільних було вбито внаслідок агресії, в тому числі проти мирного населення», – заявив Порошенко в студії ток-шоу «Головна тема. Вибір» в ефірі каналу «Україна».