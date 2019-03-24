У жахливому ДТП у Львові постраждали шість чоловік

У Львові сталася аварія з участю BMW і Volkswagen, в якій постраждали шість осіб, у тому числі неповнолітня.

ДТП сталося 23 березня, близько 21:50 на вулиці Шевченка. Поліцейські встановили, що за кермом BMW перебував 29-річний львів’янин, а 18-річний житель Яворівського району керував автомобілем Volkswagen.

«З тілесними ушкодженнями у лікарню доставили обох водіїв, а також чотирьох пасажирів автомобілів — 30-річного львів’янина, мешканок Львова віком 27 та 28 років, а також 17-річну жительку Яворівського району», — уточнили в поліції.

При цьому повідомляється, що у водія BMW медики діагностували алкогольне сп’яніння. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк або без такого.

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