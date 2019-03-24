Головний фіскал Запорізької області купив Porsche Cayenne і дачу біля Чорного моря

Виконуючий обов’язки начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області Валерій Манько задекларував 75 747 гривень доходів за 2018 рік, покупку автомобіля Porsche Cayenne і садового (дачного) будинку біля Чорного моря в Одеській області.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Всі доходи Манько — заробітна плата.

Чиновник володіє автомобілями FIAT Linea 2007 року випуску, а також купленим в 2018 році за 1 028 916 гривень Porsche Cayenne 2013 року випуску.

У його власності куплений в 2018 році за 366,372 тис. гривень садовий (дачний) будинок площею 172 кв. м в курортному селі Нова Дофиновка Лиманського району Одеської області, де він також користується належить місцевій сільраді земділянкою 161 кв. м.

Манько зареєстрований в квартирі Манько Клавдії Михайлівни площею 59,6 кв. м в Одесі і розпоряджається належними громадянинові Миколі Казакуце 2 земельними ділянками 21 925 кв. м і 15 294 кв. м в Холодній Балці Біляївського району Одеської області.

Крім того, чиновник орендує квартиру площею 46 кв. м в Запоріжжі.

У Манько готівкою 84 000 доларів і 120 000 гривень.

Чиновник є членом громадської організації «Волейбольний клуб «Джінестра».