Секретар Запорізької міськради Пидорич задекларував 357 тис. гривень доходів за 2018

Секретар Запорізької міської ради Руслан Пидорич задекларував 357 105 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З них 357 045 гривень — зарплата за основним місцем роботи, 60 гривень — відсотки за вкладом в Індустріалбанку.

Дружина секретаря міськради Наталія Большакова задекларувала 40 991 гривень зарплати, отриманої в АТ «Мотор Січ», 2 700 гривень благодійної допомоги від «Мотор Січ», а також 4 512 гривень виплати від профспілки.

Також, згідно з декларацією, Пидорич позичив третім особам 200 000 гривень, а на рахунку в Індустріалбанку у нього 94 726 тис. гривень.

З цінних паперів у нього є 1 акція «Мотор Січі».

У власності секретаря міськради знаходиться квартира площею 67,97 кв. м в Запоріжжі, а також у користуванні кімната (15 кв. м) в гуртожитку АТ «Мотор Січ» у Запоріжжі.

Автомобіля чи іншого транспорта у Пидорича і членів його сім’ї немає.