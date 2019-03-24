У Венесуели прибули літаки з військовими РФ

Мета візиту поки не відома.

Два військових літаки з Росії приземлилися в аеропорту Каракаса, столиці Венесуели.

На борту одного з літаків, що приземлилися в аеропорту Каракаса в суботу, 23 березня, перебували близько 100 військових і високопоставлений генерал Василь Тонкошкуров.

Другий літак доставив 35 тонн вантажу.

За даними сайту Flightradar24, Ан-124 і Іл-62 вилетіли в п’ятницю, 22 березня, з військового аеродрому Чкаловський. До прибуття в Каракас вони зробили зупинку в Сирії.

Ні в Міністерстві інформації Венесуели, ні в Кремлі коментарів з цього приводу не дають.