Обгорілий труп на трасі в Київській області: стало відомо ім’я ймовірного вбивці

На узбіччі дороги в Яготинському районі Київської області виявили обгорілий труп чоловіка. У загиблого були численні поранення в області голови і грудей. Пізніше правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у вбивстві.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Ним виявився громадянин Республіки Білорусь, який перебуває в розшуку на території своєї країни.

21 березня у відділення поліції звернулася жінка, яка заявила про зникнення свого чоловіка. Чоловік працював водієм у службі таксі Über і їздив на власному автомобілі Audi A5. На жаль, його знайшли вже мертвим.

Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 29-річний уродженець Республіки Білорусь, який живе в Києві, так як на батьківщині його оголосили в розшук за шахрайство.

За даними Аброськіна, підозрюваний вбив чоловіка, щоб вкрасти автомобіль і продати його на запчастини. Після вбивства він вивіз тіло і підпалив, щоб приховати сліди злочину.