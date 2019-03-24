У Ляшка обматюкали Шухевича

Народний депутат Андрій Лозовий обматюкав свого колегу по фракції Радикальної партії Олега Ляшка, політв’язня, сина головнокомандувача УПА Юрія Шухевича.

Скріншот повідомлення Лозового в Facebook опублікував на своїй сторінці Telegram політтехнолог Олексій Голобуцький.

«Я мовчав про це чотири роки, як знав. Юрій Романович Шухевич фігурує в амбарной книзі Партії регіонів — брав у них гроші на дискредитацію тодішньої опозиції. Стара продажна бл*дь, яка на легендарній прізвища та героїчну боротьбу батька за умовний гонорар дозволяє наживатися всім кому не лінь», — йдеться в замітці Лозового.

У мережі з’явилося відео, на якому Юрій Шухевич заявляє, що зміна головнокомандуючого під час війни призведе до катастрофи.

«Ми живемо у дуже складний час — під час війни з Росією. І в цей момент міняти головнокомандувача — це просто неприпустимо. Це може нас привести до катастрофи. Ми повинні згуртуватися, так як в національній єдності запорука нашого переваги. В цей складний час закликаю вас залишити всякі емоції, залишити чвари і об’єднатися всім в ім’я майбутньої перемоги», — сказав він.

«Варто було нардепу від Радикальної партії Ляшка Юрію Шухевичу виступити в підтримку кандидата в президенти, і не Ляшко, — моментально заступник Ляшко згадав дуже пікантні подробиці біографії Шухевича», — написав Голобуцький.

Вибори президента відбудуться 31 березня. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, 21 квітня відбудеться другий тур. У нього вийдуть два найбільш рейтингових кандидата.