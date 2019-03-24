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Кандидат в президенти Володимир Зеленський не прийшов у студію для звернення до українців

24.03.2019

У суботу, 23 березня, кандидат в президенти Володимир Зеленський не з’явився в студію UA:Перший, де повинно було пройти його звернення до українських виборців.

Однакову кількість ефірного часу — 15 хвилин — виділяється всім кандидатам безкоштовно, щоб кожен мав можливість звернутися до українським виборцям.

Але, як випливає з повідомлення каналу, Зеленський не з’явився до студії для виступу перед виборцями.

Фото: Скріншот

Перед цим виступав перед виборцями кандидат у президенти Володимир Петров. Зеленський повинен був звернутися до українців другим.

Крім цього, ефірний час 23 березня було виділено кандидатам Ігорю Шевченку та Валентина Наливайченка.

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