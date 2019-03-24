У нічний автокатастрофі в Одесі загинула родичка Сильвестра Сталлоне

У смертельній аварії, що сталася в центрі Одеси в ніч на неділю, 24 березня, загинула родичка голлівудської зірки Сильвестра Сталлоне. Це 33-річна Вікторія — дочка відомого бізнесмена Валерія Кравченка, власника клініки пластичної хірургії «Доктор Моцарт», а раніше — і готелю «Моцарт», розташованого в самому серці Одеси — навпроти Оперного театру.

2003 року ЗМІ публікували ексклюзивне інтерв’ю з Жаклін Сталлоне матір’ю Сильвестра, яка відвідала Одесу. Наводимо фрагмент із тієї публікації:

«Єдиним нині живим одеським родичем американки виявився власник готелю «Моцарт» Валерій Кравченко.

— Я — племінник Жаклін Сталлоне по одному з родинних відгалужень, яке вона зуміла відстежити. З тих пір, як знайшли один одного, ми підтримуємо стосунки. Радий, що вона приїхала в гості, — розповів Валерій Володимирович у той час, поки мадам за обідом насолоджувалася улюбленими нею бутербродами з чорною ікрою, запиваючи їх колекційним червоним вином».

У загиблої Вікторії Кравченко залишилося двоє дітей.

*Вікторія Кравченко

За кермом BMW X6, пасажиркою якого була Вікторія, перебував 22-річний Шаміль Гаджієв — син Газанфара Гаджиєва, господаря нічного клубу Bono в курортній Аркадії. До речі, його рідний брат, Раміль — чемпіон світу з боксу.

*Шаміль Гаджієв

Як стверджують очевидці НП, що трагедія стала результатом гонки, яку влаштував Гаджієв з водієм іншого «крутої» іномарки — Porshe. За деякими даними, Porshe керував також син відомого підприємця.

В даний час поліція з’ясовує всі обставини ДТП.