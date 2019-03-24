У Польщі авто влетіло у натовп українців: є жертви

Троє громадян України загинули в результаті ДТП у Польщі.

Як передає Укрінформ з посиланням на польське видання Wp.pl трагедія сталася ввечері 23 березня на дорозі місцевого значення у населеному пункті Бжезник недалеко від міста Болеславец Нижньосілезького воєводства.

В групу з п’яти чоловік влетів легковий автомобіль BMW. На місці ДТП померли 18-річна дівчина і двоє молодих людей віком 24 та 25 років.

У поліції заявили, що пішоходи порушили правила дорожнього руху, оскільки перебували на що не відповідає смузі руху.

Пішоходи, які вижили в результаті зіткнення, були в нетверезому стані, заявили в поліції. При цьому водій BMW був тверезий.