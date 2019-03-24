Звільненого зі скандалом екс-голову Полтавської обладміністрації назвали «Людиною року»

Незважаючи на гучний скандал, пов’язаний з корупцією, і на те, що громадська організація «Обличчя майбутнього» заявила про виключення колишнього голови Полтавської обласної держадміністрації Валерія Головка із списку номінантів на премію «Людина року-2018», 23 березня він все-таки отримав диплом лауреата цієї всеукраїнської акції. Про що сам новоспечений лауреат розповів на своїй сторінці в Facebook.

«Дякую організаторам конкурсу „Людина року-2018“, які зробили його повністю аполітичним, — написав Валерій Головко. — Дякую, що не реагували на маніпуляції і провокативні закиди політиканів різного рівня. Чомусь я не бачив їх поруч в найтемніші часи, коли ми з командою крок за кроком змінювали область. Але це і не дивно, одна справа — працювати, інше — писати статті. В тому, що я став лауреатом конкурсу — перемога всієї нашої команди. Та мешканців області, та голів ОТО, і глав районів, і кожного депутата облради, і працівників ОДА».

Екс-губернатор пообіцяв обов’язково прокоментувати те, що відбувається навколо його імені на протязі останнього місяця, але трохи пізніше.

Валерій Головко переміг у номінації «Регіональний лідер року», в якій були представлені голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук та голова Одеської ОДА Максим Степанов. А в його дипломі вказана посада — голова Полтавської обласної держадміністрації, хоча 16 березня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Головко.

Нагадаємо, в відношенні Валерія Головка, його першого заступника (теж вже колишнього) Андрія Песоцького і радника Олександра Литвинова, а також директора департаменту будівництва, містобудування і ЖКГ Тимофія Голбана НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактами вимагання та одержання неправомірної винагороди у особливо великому розмірі службовими особами. Вони підозрюються в участі в корупційній схемі відмивання бюджетних коштів, виділених на ремонт і впорядкування місцевих доріг. Мова йде про мільйонні відкати і хабарі. На речі і цінності, вилучені детективами, накладено арешт.

В мережі, обговорюючи новину про нагородження дипломом «Людини року» Валерія Головка, люди обурюються. «Премія «Кращий злодій року», «Скільки мотузочці не витися, все одно «luxury life» прийде кінець» — з сарказмом пишуть користувачі Facebook. Але в той же час, деякі вітають колишнього голови обласної держадміністрації з «заслуженою нагородою».

Фото зі сторінки Валерія Головка в Facebook

Фото в заголовку go.poltava.ua