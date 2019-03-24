Російські військові прибули в столицю Венесуели на трьох автобусах – ЗМІ

Прибулі 23 березня у міжнародний аеропорт Майкетии імені Симона Болівара в Каракасі російські військові, ймовірно, залишаться в столиці Венесуели, де будуть діяти в контакті з венесуельським спецназом, армією і поліцією, повідомив 24 березня венесуельський сайт Crimenes sin castigo.

23 березня журналіст Хав’єр Майорка повідомив, що делегацію з 100 російських військовослужбовців у Венесуелі очолює генерал Василь Тонкошкур. Росіяни прибули на літаку Іл-62М. На другому літаку, Ан-124-100, в Каракас доставили вантаж до 35 тонн.

Crimenes sin castigo пише, що в аеропорту російську делегацію зустрічали директор управління з інтеграції та міжнародних справ міністерства оборони Венесуели віце-адмірал Маріанна Мата Кихада і директор сил спеціального призначення Едгар Альфонсо Коліна Рейес.

«Частина російської делегації провела суботу в російських дипломатичних установах, в той час як більшість вирушило в міноборони на трьох автобусах з посиленим супроводом», – повідомило видання.