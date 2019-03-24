У Росії 16-річна школярка викинула пакет новонароджену дитину і залишила його в будівлі лікарні

У Росії школярку госпіталізували зі скаргами на біль у нирках, але дівчина виявилася вагітна – вона народила і викинула дитину в туалеті лікарні.

Інцидент стався у російському місті Волгодонську.

19 березня в місцеву лікарню зі скаргами на проблеми в нирках надійшла 16-річна школярка. Під час первинного огляду дівчина заявила, що не живе статевим життям, а ввечері того ж дня поскаржилася черговій медсестрі, що у неї відкрилася кровотеча.

“На наступний ранок лікар-педіатр помітила, що у школярки підозріло “м’який живіт, але та сказала, що просто нічого не їла кілька днів.

А через пару годин прибиральниця лікарні повідомила про страшну знахідку: у туалеті поруч з сміттєвим відром вона виявила пакет з тілом новонародженої дитини”, – йдеться в повідомленні. Прибулим поліцейським підозрювана зізналася, що вночі в неї почалися перейми, після чого їй захотілося в туалет” – там вона і народила. Але зі слів школярки, дитина впала в унітаз і ніяких ознак життя не подавав. Саме тому вона і вирішила його заховати в пакет. Зав’язала його шнурком від кросівок, а сама повернулася в палату.

“З’ясувалося також, що батьком загиблої дитини є 17-річний друг школярки. Але для нього звістка про вагітність подруги виявилося сюрпризом, як і для інших знайомих дівчини, оскільки при невисокому зростанні важила вона більше 100 кг і завжди носила вільні речі”, – написали в ресурсі. Відзначають, що медики після огляду констатували – дитина з’явилася на світ живим і абсолютно здоровим. Що саме стало причиною його смерті, зараз з’ясовують правоохоронні органи.