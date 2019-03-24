Kyiv замість Kiev: аеропорти Батумі і Тбілісі змінили правопис українських міст

Аеропорти грузинських міст Тбілісі та Батумі змінили правопис українських міст.

У аеропортах змінили правопис Києва, Харкова, Львова та Одеси.

«Тепер на табло замість Kiev пишеться Kyiv, замість Kharkov – Kharkiv, замість Lvov-Lviv, а замість Odessa – Odesа», – йдеться у повідомленні. У жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України почало онлайн кампанію #CorrectUA, яка має на меті популяризацію написання латинськими літерами назв міст, у тому числі столиці України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на інформаційному табло аеропорту Вільнюса тепер назви українських міст Kyiv та Lviv писатимуть відповідно до правопису англійською. У міжнародному аеропорту ім. Ференца Ліста в Будапешті з 12 лютого також почали використовувати правильне написання англомовної назви столиці України.