Луценко заявив Порошенка про намір піти у відставку

Генпрокурор Юрій Луценко заявив чолі України Петру Порошенку, що готовий подати у відставку у зв’язку з тим, що його зробили «крайнім» в історії зі «списком Йованович».

Про це 23 березня повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні Луценка.

Нагадаємо, 20 березня інтерв’ю The Hill Юрій Луценко заявив, що під час його першої зустрічі з послом США в Україні Марі Йованович, та передала йому список осіб, яких не можна проводити розслідування. У коментарі The Hill представник Держдепу США назвав ці твердження Юрія Луценка «відвертою фальсифікацією»

Однак, Генпрокурор Україні не міг би дати таке інтерв’ю без рекомендацій Петра Порошенка. Швидше за все, це було зроблено для того, сподобатися Трампу і республіканської частини істеблішменту, заручившись їх підтримкою на виборах і після них.

Але не було враховано, що «наїзд» на посла США буде сприйматися як наїзд на Америку. Після цього Петро Порошенко нібито «дав задню», зробивши крайнім Луценко. Як стверджується, Юрія Луценка це обурило і він повідомив президенту, що готовий подати у відставку до закінчення президентських виборів.