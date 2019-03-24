Під Дніпром Renault вилетів в кювет і «перекинувся»: 8-річну дитину забрала швидка

24 березня на трасі між Дніпром та селищем Іларіонове водій Renault не впоралася з керуванням і машина на швидкості вилетіла з дороги у кювет.

Крім дівчата в салоні автомобіля був дитина — їх обох з місця аварії забрала швидка допомога.

Попередньо, Renault рухався по трасі Т-0401 в бік селища Іларіонове, – повідомляє місцеве видання. Невідомо, з якої причини, але в якийсь момент водій втратила контроль над автомобілем і виїхала на зустрічну смугу руху.

Там автомобіль злетів з дороги, «перекинувся» і лише потім остаточно зупинився.

У салоні Renault було дві людини — дівчина і 8-річний хлопчик.

Через пару хвилин повз місця аварії проїжджала швидка допомога. Побачивши страшну картину, медики поспішили на допомогу постраждалим, але, на щастя, обійшлося без серйозних травм.

І у водія, і у дитини лікарі діагностували легкі забої, але все ж вирішили госпіталізувати їх в обласну лікарню імені Мечникова для обстеження. На місце викликали наряд поліції і слідчого, всі деталі, обставини та уточнення з приводу події з’ясовуються.