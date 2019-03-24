У США закінчили розслідування про “змову” Трампа з РФ

Росія намагалася впливати на підсумки виборів.

Президент США Дональд Трамп не вів таємних переговорів з Росією під час виборчої кампанії 2016 року.

За інформацією західних ЗМІ, таку заяву зробив спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводив розслідування обставин російського втручання в американські вибори.

“У доповіді не робиться висновку, що президент вчинив злочин, однак доповідь не виправдовує його”, – говориться в рішенні спецкомітету.

В ході розслідування слідство не виявило жодного громадянина США або представника штабу Трампа, який співпрацював би з російською стороною. При цьому говориться, що Росія все ж намагалася впливати на підсумки виборів за допомогою Агентства інтернет-досліджень Євгенія Пригожина (“кухаря Путін”) і хакерські атаки.

Зазначимо, що сам Трамп з самого початку називав розслідування “полюванням на відьом”.