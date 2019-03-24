«Кияни, ви реально ще поки не зрозуміли — кого вам втюхували в кепці?!», — екс-міністр

Ви реально не розумієте, куди діваються ваші податки і ваші комунальні платежі?!
Розговорився з одним із звільнених Голів районних адміністрацій Києва.
Про це пише в ФБ відомий опозиційний політик, екс-міністр Олексій Кучеренко.
Головною умовою призначення на посаду від КМДА було:
— ти не чіпаєш директора КП «Керуюча дирекція»
— ти не чіпаєш паркувальників
— ти не чіпаєш забудовників
— ти не чіпаєш Мафи.
Кияни, ви реально ще поки не зрозуміли — кого вам втюхували в кепці?!
Ви реально не розумієте, куди діваються ваші податки і ваші комунальні платежі?!
Порошенко, Столар, Кличко, Пантелєєв.