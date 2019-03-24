Саакашвілі звернувся до українців: У нас залишився останній шанс

У своєму зверненні Саакашвілі запевняє, що у нас залишився останній шанс зберегти країну.

Інших шансів ніхто нам більше не дасть.

За словами Саакашвілі, спад населення України за 5 років перевищила 10 мільйонів чоловік. Це загрозлива катастрофа для країни, якої не було з часів голодомору.

Мільйони українців змушені батрачити на польських, німецьких, італійських, російських і американських панов, поки їх діти ростуть без батьків.

Саакашвілі зазначає, що коли діти виростуть не пробачать цього своїм батькам і ніякі айфони і гроші не замінювати батьківського тепла.

Лідер «Руху нових Сил» зазначає, що українці обслуговують панів по всьому світу поки Президент Порошенко зі своїми товаришами грабує вмираючу країну.

«Україна перетворилася в найбіднішу країну Європи, з спадом населення порівнянної з Сирією. У Сирії йде війна і люди тікають від війни. В Україні люди тікають від Порошенка і його банди, яка вбила надії мільйонів людей», — зазначив Саакашвілі.

У нас залишився останній шанс прийти на вибори і проголосувати проти Порошенка. Не важливо, хто з демократичних кандидатів буде Президентом, головна мета не допустити Порошенка до 2 терміном, бо 2 термін Порошенко це остаточний розвал України.

Докладніше у відеозверненні: