«Квартал 95» зробив спільний номер з Гордоном

Студія «Квартал 95» зробили спільний пародійний номер у новому випуску шоу «Вечірній квартал» з відомим українським журналістом Дмитром Гордоном.

Про це в неділю, 24 березня» повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на офіційного відео каналу на YouTube.

На сцену вийшов Євген Кошовий який пародіював Дмитра Гордона. Після в якості головного гостя вийшов сам Гордон.

Для глядачів було показано гумористичне інтерв’ю Кошового в ролі Гордона у самого Дмитра Гордона. Відео вийшло за назвою «Гордон «В гостях у Дмитра Гордона».

За кілька днів відео набрало більше 150 тисяч переглядів.



– Скажіть, Дмитро: а вам ніколи не доводилося брати інтерв’ю у Євгена Кошового?

– Доводилося. Хоча доречніше буде сказати «довелося». Одного разу Євген став гостем моєї програми після того, як я абсолютно випадково відповів на його дзвінок.

– А ви знаєте, що Євген Кошовий – кращий друг Володимира Зеленського?

– Я вас благаю. Після 31 березня кожен другий буде кращим другом Зеленського… А взагалі, про Кошового я хочу сказати: розмовляти навчився – і слава богу! Його навіть можна назвати ерудитом, якщо б він сам знав значення цього слова», – навели уривок з пародії.

В коментарях глядачі бурхливо обговорили даний відеоролик.

«Я думав, що коли Женя оголошував співака і автора пісень, то знову вийде Гордон», — пожартували під відео.

«Чому було аж 2 Гордона, але не було ні одного дуже важливого заяви, і жодної сенсаційної новини?)», — додали в коментарях.