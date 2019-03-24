У Києві в одному з торгових центрів продають одяг з радянською символікою

У київському магазині одягу Cropp в торговому центрі Lavina Mall помітили одяг з радянською символікою.

Фото опублікував у Facebook вчений Антон Сененко. На одязі Cropp зображена символіка радянського космічного корабля «Союз», який у 1975 році пристикувався з американським «Аполлоном». «Небезпечний продукт.

Надів так футболку «Союз», а люди навколо не встигли дочитати, що «Космічна одіссея Липень 1975» і «Рукостискання в космосі». А ти не встиг їм пояснити. А тебе вже простыковали», — написав Сененко.

Він додав, що на одязі зазначено місце виготовлення Перемишляни Львівської області. Зазначимо, що бренд Cropp належить польській фірмі LPP. Раніше стало відомо, що всередині торгового центру Містечко біля метро Почайна у Києві з’явилася величезна свастика.