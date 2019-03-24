У Дніпрі згорів зал з ігровими автоматами, який працював під прикриттям кафе

24 березня в провулку Універсальному загорівся зал ігрових автоматів, який довгий час працював під прикриттям кафе.

Незважаючи на те, що рятувальники прибули на місце протягом декількох хвилин, приміщення вигорів практично повністю. Про те, що в будинку під № 6/1 у провулку Універсальному знаходиться кафе, свідчать тільки величезні чотири літери на фасаді, – пише столичне видання.

За фактом, там вже давно облаштували зал ігрових автоматів і те, що сталося сьогодні, за словами місцевих жителів, було очікувано.

Подія обійшлася без постраждалих — на місці чергувала швидка, однак до медиків ніхто за допомогою не звертався. На боротьбу з вогнем у рятувальників пішло близько півгодини, за цей час практично все, що було всередині приміщення, повністю вигоріло.

Чи був це підпал або типове коротке замикання від несправності техніки — невідомо. Всі деталі та обставини інциденту з’ясовуються.