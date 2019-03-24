Трамп підпише наказ про визнання Голанських висот ізраїльськими 25 березня

У понеділок, 25 березня, президент США підпише указ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це з посиланням на главу МЗС Ізраїлю Ісраеля Каца повідомляє Reuters.

Як заявив Кац, церемонія пройде за участю прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який прибув у Вашингтон з офіційним візитом.

«Завтра президент Трамп у присутності прем’єр-міністра Нетаньяху підпише указ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами. Відносини Ізраїлю і США стали ще тіснішими, ніж коли-небудь», — заявив Кац.

Раніше Трамп заявив, що прийшов час Вашингтону визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомлялося, в травні 2018 року США відкрили посольство в Ізраїлі, перенісши його з Тель-Авіва до Єрусалиму. Таким чином США визнала Єрусалим столицею Ізраїлю.