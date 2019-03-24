Добкін просив милостиню на вулиці

Народний депутат України з фракції Опозиційного блоку Михайло Добкін зіграв на губній гармошці в Нідерландах, збираючи гроші у перехожих.

Відповідне відео політик опублікував на своїй сторінці в Twitter. «Талант, він ніде не пропаде!» — написав у пості Добкін.

Він влаштував вуличний виступ у компанії українського телеведучого Олексія Дівєєва-Церковного і російського актора Максима Лагашкіна. Компанія поклала кофр для гітари на асфальт, а перехожі кидали туди гроші.

— Добкін Михайло (@mdobkin) 23 березня 2019 р.

«Якось по дебільному, Міша», «Виявляється, можна-таки заробляти чесно і прозоро», «щось мало подають», «На ф*га вам ця політика, у вас вже тріо створено, їдьте на Євробачення», «Так і хочеться сказати, що грошей ніхто не дасть», — пишуть користувачі мережі в коментарях.