На Полтавщині рибалки зникли на моторному човні

На Полтавщині пропали рибалки, які вирушили на вечірню рибалку на Кам’янське (колишнє Дніпродзержинське) водосховище з села Орлик Кобеляцького району.

Як стало відомо, батько, мати і син разом зі своїм знайомим вийшли на водосховищі 22 березня на двох моторних човнах. Коли почало темніти, жінка з 30-річним сином попливли до берега, а її чоловік з товаришем ще залишилися в море, але обіцяли не затримуватися.

Опинившись на суходолі, дружина зателефонувала чоловікові, і той відповів, що вони вже зібрали снасті. Однак вже через півгодини ні телефон, ні телефон його супутника не відповідали.

Запідозривши недобре, рибалка повідомила про подію поліції та рятувальників.

«До пошуків зниклих чоловіків долучилися також місцеві жителі, — розповіла начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС в Полтавській області Світлана Рибалко. — Після активних пошуків в 50 метрах від берега, поруч з одним з численних в тій акваторії дрібних островів було виявлено перевернутий човен. Рятувальники обійшли острів, але, на жаль, зниклих не вдалося виявити».

У суботу в Орлика очікували прибуття водолазів з Полтави, яким належить прочесати морське дно в пошуках, швидше за все, потонулих чоловіків. Тим часом рятувальники уточнили, що зниклі рибалки — харків’яни, які вирушили на риболовлю з місцевої бази відпочинку.