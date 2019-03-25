НБУ дав невтішний прогноз зростання економіки України на поточний рік

Економічне зростання України в 2019 році тимчасово сповільниться до 2,5%, після чого знову прискориться в 2020-2021 роках внаслідок поступового пом’якшення монетарної політики і пожвавлення інвестиційної активності на тлі зниження політичної невизначеності.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, основними стримуючими факторами для зростання в поточному році будуть жорстка монетарна політика, необхідна для зниження інфляції до середньострокової цілі в 5% плюс/мінус 1 п. п., а також стримана фіскальна політика, обумовлена значними виплатами за зовнішнім боргом.

При цьому основним драйвером зростання ВВП, як і в минулому році, залишиться внутрішній попит – споживчий та інвестиційний.

У НБУ відзначили, що оприлюднені дані Державної служби статистики про прискорення зростання реального ВВП України в 2018 році до 3,3% відповідають оцінці регулятора.

За оцінками регулятора, в розрізі видів діяльності найбільший внесок у зростання ВВП в минулому році мали сільське господарство внаслідок рекордного врожаю зернових і олійних культур, а також сектори торгівлі та послуг завдяки стійкому споживчого попиту.

Крім того, високими темпами зростало будівництво і фінансовий сектор економіки. Відновився також зростання в енергетиці та видобувної промисловості на фоні низької бази порівняння 2017 року.

У той же час ослабли показники транспорту та переробної промисловості за логістичних проблем і проведення ремонтів на металургійних заводах. Також повідомляється, що оновлений прогноз буде оприлюднений в інфляційному звіті НБУ за квітень.