З’ясувалися деталі трагічної загибелі бійця ЗСУ на Донбасі

У неділю, 24 березня, в Станиці Луганській поховали загиблого бійця 93-ї бригади Холодний Яр Максима Сиріна.

Як сказано на сторінці бригади в Facebook, в день трагедії, 21 березня, коли бойове чергування бійця вже закінчилося, раптово спалахнув бій з терористами, і він вирішив залишитися, щоб допомогти.

«Окупанти били по сусідніх позиціях. І «Шалений» відійшов із спостережного пункту на вогневі позиції, почав прикривати пацанів. Окупанти застосовували стрілецьку зброю, ручні гранатомети. Максим висунувся, так і куля його спіймала», — розповів боєць з позивним «Фанат».