Зеленський: Наша виборча кампанія на сьогоднішній день коштує 70 млн грн

Шоумен Володимир Зеленський, який балотується в президенти України, вважає, що виборча кампанія обійдеться йому в загальній складності в суму до $3 млн.

Про це він заявив в інтерв’ю «ТСН.Тиждень» на телеканалі «1+1», що вийшов в ефір 24 березня.

«Усі політики, які ведуть кампанії за рахунок будь-яких фінансових груп, олігархів чи бізнесменів, я вважаю, що всіх їх обманюють. Всі заявляють, що виборча кампанія коштує $100-150 млн. Наша кампанія на сьогоднішній день коштує 70 млн грн. Це мої гроші, моїх компаньйонів, засновників студії “Квартал 95″ і гроші моїх друзів”, – заявив він.

Зеленський додав, що серіал «Слуга народу», в якому він грає головну роль, не має відношення до виборчої кампанії.

«Я не вважаю, що це агітація. Так, «Слуга народу» – це наша мрія. Ми показали, яку країну ми бачимо, про яку мріємо. Може бути мрія агітацією? Ну не знаю, не мені судити», – підкреслив він.

Вибори президента в Україні призначені на 31 березня 2019 року. Виборча кампанія стартувала 31 грудня 2018 року. 8 березня Центрвиборчком затвердив остаточний список з 39 кандидатів у президенти.

Згідно з опитуванням, проведеним на початку березня групою SOCIS та Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів «Янус», Зеленський лідирує у рейтингу кандидатів у президенти. За нього готові проголосувати 20,5% респондентів. Чинний президент України Петро Порошенко в цьому рейтингу другий з 13,3% підтримки.