Павелко: Саме завдяки Порошенку збірна дуже вдало виступила у Лізі націй

За підтримки президента країни Петра Порошенка українська команда дуже вдало виступила у Лізі націй та здобула перемогу в своїй групі. Про це заявив у Facebook глава Федерації футболу України Андрій Павелко, привітавши всіх вболівальників з нічиєї нашої команди в Португалії у відборі на Євро-2020.

«Я вітаю уболівальників, команду, весь тренерський штаб. Особлива подяка шанувальникам збірної України, які створили неповторну атмосферу в складному поєдинку. Впевнений, цей результат — чудовий показник, що наш футбол і наша країна знаходяться на правильному шляху», — написав він.

За словами Павелко, Порошенко першим привітав нашу команду з відмінним результатом.

«Увага глави держави завжди дуже важливо для збірної України і восени саме при щирій підтримці президента країни українська команда дуже вдало виступила у Лізі націй і домоглася перемоги у своїй групі», — додав Павелко.