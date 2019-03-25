Як захистити дитину від алергії: поради експерта

Доктора Френка Гріра відповів на популярний питання щодо дитячої алергії.

Поради уникати алергенних продуктів в раціоні дитини до року-двох невірні. Про це пише «sud».

Найпоширенішою причиною алергії вважають вживання овочів і фруктів з яскраво забарвленою шкіркою – червоні яблука, цитрусові, полуниця, малина та інші, цінні та корисні овочі і фрукти.

Френка Гріра зазначив, що поради педіатрів про те, що батькам слід уникати алергенних продуктів у раціоні дітей у віці до року або двох, невірні. Експерт впевнений, що діти повинні отримувати такі продукти до досягнення дитиною 12-місячного віку, а ще краще – починаючи з 7 місяців.

«Деякі діти отримують арахіс, який є одним з найбільш важких і небезпечних алергенів, в чотири місяці, а такий продукт може допомогти дитячому організму звикнути до продукту», — зазначив доктор.

Він також підкреслив, що в раціон дитини вводити нові продукти слід вкрай обережно, важливо стежити за реакцією організму малюка і припиняти прийом цієї їжі при прояві симптомів алергії.

В останні кілька років лікарі всього світу сурмлять тривогу, так як алергія на продукти харчування стала найпоширенішим захворюванням. Є думка, що продукти-алергени є просто продуктами, які очищають організм від того, що заховано глибоко всередині в органах, того що роз’їдає організм зсередини, і що потім проявляється у вигляді висипки на шкірі і інших симптомах.

Вже доведено, що діти, які живуть у сім’ях з домашніми тваринами, зокрема, кішками і собаками, рідше страждають від алергії на шерсть і пилок. При цьому чим вихованців більше, тим краще. У дослідженні враховувалася кількість тварин, що жили в будинку протягом першого року життя дитини, а також наявність алергії і астми у членів сім’ї.

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Вчені вважають, що контакт з тваринами у ранньому віці корисний для імунної системи і формує стійкість до алергенів. Серед дітей, у будинку яких не було ніяких тварин, з алергією зіткнулися 48-49%. Діти з одним тваринам страждали від захворювання в 35-43% випадків. Двоє дітей, в сім’ях яких містилося п’ятеро улюбленців, виявилися абсолютно здорові.

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