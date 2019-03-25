Вчені виявили найдавніші зірки у Всесвіті: опубліковано неймовірний знімок

Вчені виявили найдавніші зірки у Всесвіті.

Більше того, їм вдалося дізнатися вік стародавнього зоряного скупчення у Молочному Шляху, пише Политека.

Кластер має назву HP 1, а він виник близько 12,8 мільярдів років тому. Його розташування приблизно — 21,5 тисяч світлових років від Землі.

Science Alert, пише, що даний кластер є однією з найстаріших з коли-небудь знайдених людиною у всьому Всесвіті. У ході дослідження вчені використовували телескоп Gemini South у Чилі. Завдяки новим технологіям, вони змогли усунути атмосферні спотворення в режимі реального часу і провели спостереження у режимі найвищої доступного дозволу.

Астрономи, яким вдалося зробити відкриття пояснюють, що це зоряне скупчення схоже на давнє копалина, яка похована глибоко в надрах нашої Галактики. Але вони змогли повернутися в ті часи, коли Всесвіт була дуже молода, і визначити його вік.

Так вчені встановили, що в кластері вкрай мало важких елементів, що свідчить про його формування в зовсім ранній період розвитку Всесвіту — близько 12,8 мільярдів років тому.

Опублікований і знімок, на якому зафіксовано найдавніше скупчення зірок – результат спостережень учених.

Нагадаємо, в Галактиці ховається безліч невідомого, багато вчених щодня намагаються розгадати всі її загадки.

Завдяки реалізації масштабного проекту з дослідження молекулярного газу під назвою MWISP (the Milky Way Imaging Scroll Painting project) дослідники знайшли мазери, існуючі в п’яти молекулярних хмарах на краю галактичного диска Чумацького Шляху. Ці космічні мазери свідчать про утворення масивних зірок на краю Галактики, пояснили вчені.

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Мазер — це акронім від microwave amplification by stimulated emission of radiation — посилення мікрохвильового випромінювання за рахунок індукованого випромінювання.Під терміном розуміється система, що дозволяє генерувати випромінювання за рахунок молекулярного посилення. Для пошуку мазерів астрономи використовували стометровий Эффельсбергский радіотелескоп у Німеччині та 65-метровий радіотелескоп «Тяньма» в Шанхаї.

За результатами спостережень було встановлено, що в п’яти молекулярних хмарах існують мазери. Відстань від Сонця до двох знайдених мазерів, метанольного і гидроксильного, становить 68,5 і 58,7 тис. світлових років відповідно.

«До цього науці було відомо лише те, що на краю нашої Галактики існують водяні мазери, інші подібні джерела мікрохвильового випромінювання знайдені вперше», — підкреслила науковий керівник групи, співробітник обсерваторії Цзыцзиньшань Сунь Янь.

Зокрема, мазер метанолу, за її словами, служить безпосереднім доказом утворення масивних зірок. Відкриття дозволить вченим просунутися у вивченні фізико-хімічної середовища утворення зірок і проллє світло на еволюцію зірок в Галактиці. Проект MWISP був запущений в 2011 році, на даний момент виконано 60% із запланованих завдань.

Раніше Hyser писав про те, що астрономи виявили в Чумацькому Шляху гігантські «вихлопні труби».

Також Hyser повідомляв про те, що астрономи розповіли, скільки важить Чумацький шлях.

Нагадаємо, що вчені розкрили головну таємницю Чумацького Шляху.