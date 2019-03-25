Стало відомо про приховані функції Google maps: ви про це й не здогадувалися

У популярного додатка Google maps (карти) для Android теж є приховані функції, про яких ви не знали.

У кожній програмі є секрети, підводні камені, або ж — маловідомі функції. Відкриваючи їх для себе, кожен дивується і навіть трохи жалкує — «чому я не чув про них і раніше не користувався ними. Так, стало відомо, що у популярного додатка Google maps (карти) для Android теж є приховані функції, які можуть здивувати будь-якого користувача. Можливо, вам вони відомі. А якщо ні — насолоджуйтесь і користуйтеся на здоров’я, пише портал znaj.ua.

Всі знають, що з допомогою Google Maps можна прокласти маршрут до пам’ятки або дізнатися розклад необхідного транспорту. Однак Google Карти мають функції, про які багато користувачів не знають.

Подвійний адреса

Щоб спростити побудову маршрутів і зробити автоматичну навігацію ще більш зручною, Google Maps можна вказати як домашній, так і робочий адресу. Дана функція Доступна у налаштуваннях профілю, і вона може виявитися корисною для людей, які часто використовують карти в своєму місті.

Щоб спростити побудову маршрутів, можна вказати як домашній, так і робоча адреса

Рух по маршруту

Якщо ви побудували складний маршрут з декількох точок, можна відразу їх подивитися. Для перемикання між точками маршруту використовується звичайний горизонтальний свайп.

Швидкий звіт про помилку

Якщо ви виявили помилку, просто струсніть телефон, і додаток запропонує відправити звіт.

Режим компаса

Функція з’явилася кілька років тому. Режим компаса автоматично повертає картку в залежності від того, в який бік дивиться людина. Якщо ви звикли до читання статичних карт, функцію можна відключити двома тапамі (натисканнями) по іконці компаса в додатку. Ще два етапи знову активують режим.

Режим компаса автоматично повертає картку в залежності від того, в який бік дивиться людина

Перегляд вулиць

Користувачі карт на комп’ютері можуть насолодитися панорамами вулиць і красивими пам’ятниками, але функція перегляду доступна і на смартфонах. Для цього в програмі потрібно натиснути на бажане місце на карті, і якщо в даній локації підтримується функція перегляду, в нижній частині екрану з’явиться відповідна іконка.

Вибрані місця

Щоб додати локацію в обрані місця, достатньо натиснути на неї та утримувати палець деякий час. У меню буде можливість додати місце в «обрані», після додавання інформація синхронізується на всіх пристроях, прив’язаних до Google-аккаунта.

Швидке масштабування

Щоб швидко наблизити локацію, достатньо двічі натиснути по ній пальцем, для видалення — один тап двома пальцями.

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Суспільство

Швидкий перегляд пробок

Дізнатися про завантаженість доріг можна шляхом натискання на відповідному значку внизу екрана або свайпнув двома пальцями справа наліво. Для користувачів з СНД даний сервіс наразі недоступний.

Раніше повідомлялося, що карти Google отримали новий дизайн. Тепер сервіс виглядає більш елегантно, ніж раніше. Редизайн декількох десятків сервісів і додатків – справа нешвидка, навіть якщо мова йде про єдиний дизайн-коді. З цієї причини Google так затягнула оновлення своїх цифрових продуктів.

Апгрейд Material Design 2.0 справив позитивний вплив на інтерфейс Google Maps. Поки що він доступний тільки вкрай обмеженому колу користувачів. Перше, що кидається в очі, це зміни дизайну карток з описом пам’яток і закладів. Вони позбавилися від вставки синього кольору. Вся інформація стала доступна на білому тлі.

Але зміна колірної гами стала не єдиною зміною картки. Google переробила зовнішній вигляд розташованих під нею функціональних кнопок, помістивши їх у прозорий коло. З виходом оновлення рядок пошуку отримала округлені кути, новий, менш насичений, шрифт і піктограми, що вказують на призначення шуканого закладу.

Нагадаємо, що Google додасть в карти доповнену реальність.

Раніше Hyser повідомляв, що Google виявився в центрі скандалу через «російського» Криму.

Також Hyser писав, що камери Google Maps засікли незвичайний НЛО.