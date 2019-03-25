Ілона Маска вдосконалить електромобілі Tesla: що відомо

Електромобілі Tesla отримають браузер на основі Chromium.

Автомобільний браузер Tesla усім відомий своєю ненадійністю і дуже повільною роботою. Про це пише Сегодня.

Ілон Маск заявив, що має намір покласти цьому край і заявив, що незабаром всі електромобілі Tesla будуть оснащені новим браузером на основі проекту Chromium з відкритим вихідним кодом.

Це не означає, що автомобілі отримають Chrome. Проект просто генерує код для Chrome і інших браузерів від компаній та постачальників за межами Google, включаючи Opera, а незабаром навіть для Edge.

Цілком ймовірно, що зовні браузер не зміниться, оскільки зміни торкнуться тільки внутрішньої частини коду програми. Ілон Маск не уточнив, коли саме відбудеться вихід нової прошивки.

Tesla останні роки робила багато спроб поліпшити браузер, але марно – водії продовжували скаржитися компанії на «гальма і глюки» з вбудованим інтернет-браузером в електромобілях.

Нагадаємо, що конструктори Tesla знайшли революційний спосіб боротьби з автокрадіями. Нова система безпеки Tesla в спеціальному режимі буде включати композицію Йоганна Себастьяна Баха.

За словами Маска композиція Баха буде звучати в метал-обробці. До цього виробник електрокарів Tesla пообіцяв в якості нагороди свій новий автомобіль Model 3 тим, хто зможе знайти у програмному забезпеченні (ПЗ) цієї машини критичні уразливості.

Також у компанії повідомили, що змушені збільшити вартість на свої машини приблизно на 3%. В кінці лютого Tesla оголосила про намір відмовитися від більшості своїх автомагазинів і перейти на онлайн-продажу, щоб знизити вартість Model 3 в базовій комплектації до 35 тисяч доларів.

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Однак за підсумками аналізу, проведеного за останній час по кожному з салонів, виробники прийшли до висновку, що їм буде потрібно ще кілька місяців для реалізації задуманого. Більш того, плани передбачається скоригувати.

«Деякі з вже закритих магазинів будуть знову відкриті», — додала компанія. Зараз Tesla виробляє седани Model 3 і Model S, а також кросовер Model X. Model 3 в базовій комплектації буде пропонуватися за 35 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Ілона Маск скуповує виробників для вдосконалення своїх авто.

Раніше Hyser повідомив, що Tesla знову знизить ціни на свої автомобілі.

Також Hyser писав, що Google відповів на критику нового інтерфейсу Chrome.