Як схуднути навесні: ефективні поради дієтолога

Лікар-дієтолог розкрила кращий спосіб схуднути навесні – поєднати все корисне.

Оксана Скиталінська радить поєднати правильне харчування, щоденну фізичну активність і повноцінний сон. Про це пише «24tv».

Весна – найкращий період для того, щоб подбати про своє здоров’я, привести організм в порядок і позбутися від зайвих кілограмів. Однак, щоб схуднення було ефективним і безпечним варто дотримуватися кількох основних правил.

Є потрібно два-три рази в день і відмовитися від перекусів. Також не варто їсти за три-чотири години до сну, а якщо голод все ж дає про себе знати – можна пити теплу воду або трав’яний чай.

«У раціоні повинні бути присутніми наступні групи продуктів: овочі у свіжому і вареному/пареному вигляді, невелика кількість круп в першій половині дня, нежирні білки з акцентом на рослинні (сочевиця, нут, гриби, і присутність корисних жирів (горіхів)», – зазначила дієтолог.

Навесні збільшується ризик авитоминоза, тому для його профілактики потрібно включити в раціон зелень, зокрема петрушку і кріп, цибулю, квашену капусту і настій шипшини.

Поки що немає точних доказів, що відмова від вуглеводів може нашкодити серцево-судинної системи вашого організму, але в той же час учені попереджають, що перехід на таку дієту потрібно проводити з обережністю, так як розвиток аритмії є вже незаперечним чинником.

Раніше повідомлялося, що дієтолог розповіла про нині модної дієти, яка викликає старіння організму. Дієти, що передбачають незбалансоване харчування, не дозволяють забезпечити тривалий ефект схуднення, а також не сприяють збереженню молодості. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

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За словами дієтолога, будь-яка дієта повинна передбачати збалансоване харчування і використовувати тільки монодієти вживаючи тільки фрукти або овочі, якісь інші окремі продукти не можна. Це не забезпечить довготривалий результат, а тільки нашкодить організму.

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