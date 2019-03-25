В Україні вводять нові правила продажу ліків: сам не купиш

В Україні можуть суттєво змінити правила продажу антибіотиків в аптеках.

Про це сказала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в своєму інтерв’ю, пише «obozrevatel».

Зокрема, вона звернула увагу на проблему безконтрольного прийому антибіотиків.

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«З-за того, що багато років користувались антибіотиками неправильно, зараз дуже багато туберкульозу або інших хвороб, які вже не можуть лікуватися тими ж антибіотиками, тому що вже є резистентність (стійкість) до них», – сказала Супрун.

Вона нагадала, що на засіданні Кабміну прийняли стратегію для боротьби саме з стійкістю до антибіотиків.

«Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, адже в більшості випадків не потрібно лікуватися антибіотиками, коли є вірусне захворювання… І ми повинні звузити причини, чому ми користуємося ними», – підкреслила чиновниця.

Медики з Данії виявили, що вживання антибіотиків у дитячому віці може призвести до незворотних наслідків. Вчені стверджують, що популярні ліки можуть призводити до появи психічних захворювань.

Щоб прийти до такого висновку, був проведений ряд досліджень серед 1 мільйона чоловік, які народилися в період з 1995 по 2012 роки. Як виявилося, тяжкі інфекції підвищували ризик розвитку психічного розладу приблизно в 1,84 рази, а прийом антибіотиків збільшував цю ймовірність ще в 1,4 рази.

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Суспільство

Також вчені виявили натуральний продукт, який в деяких випадках може замінити антибіотики. Ця популярна спеція в східній кухні – куркума. Він може замінити легкий антибіотик.

Тому при легких симптомах ГРВІ та інших простих вірусів можна вилікувати звичайним куркуми разом з гарячим чаєм. Фахівцями рекомендовано збільшення споживання цих спецій в якості профілактики. Куркума дозволяє зігрітися організму, а й покращують циркуляцію крові.

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