Дієтолог назвала кращі вправи для ранкової зарядки: застава бадьорості на цілий день

Дієтолог розповіла, як краще всього почати свій бадьорий ранок і з якою зарядки.

Усі люди абсолютно різні і «кращі вправи» для нас також відрізняються, пише clutch.

Хтось вважає кращим вправою 15-ти км біг в 5 ранку, хтось віддає перевагу позу «собака мордою вниз» в 9:00, а для кого-то поворухнути ніжками під ковдрою ближче до обіду – теж краща вправа.

Своїм досвідом та порадами поділилася спортивний дієтолог-нутриционист, провідний спеціаліст програми управління вагою FitCurves Ганна Білоус На її думку вибір ранкового тренування буде відштовхуватися від двох критеріїв:

Кількість часу на тренування;

Натщесерце або після сніданку.

Тренування натщесерце повинна бути до 60 хвилин часу. При цьому важливо врахувати, щоб ввечері це був повноцінний прийом їжі з вуглеводами і білками.

Це легка пробіжка, аеробіка, зарядка, стретчинг, силове навантаження з невеликою кількістю повторень і без вагових обважнювачів. При більш інтенсивних заняттях з-за низького рівня глюкози в крові можливі запаморочення та непритомність.

Субсидії «живими» грошима: стало відомо, яку суму отримають українці

Економіка

Тренування після сніданку підходить тим, у кого нічний голодування перевищило 12 годин або ж є бажання позайматися більш інтенсивно. Тому через годину після сніданку можна включити біг, силове тренування, активну танцювальну, повноцінний фітнес, комплект з силової та кардіо тренування. Тривалість до 90 хвилин.

Щоб ранок був добрим і бадьорим, необхідно зробити ранкову зарядку на 10 хвилин з простих вправ (потягування; обертання головою/руками/плечима/ступнями/колінами; перекати з носків на п’ятки; кроки на місці; нахили; підтягування коліна до грудей; присідання; кішечка).

Стречінг або йога підійде для тих, хто не любить поспіх і різкі рухи вранці. А ось любителі танців можуть з ранку станцювати улюблений тверк, схід, хіп-хоп або латину.

Безпрограшний варіант — це силове тренування. Достатньо 30-ти хвилин 3 рази в тиждень, так що в інші дні зможете поспати трохи довше, а це не може не радувати.

Біг. Самий простий і доступний спосіб отримати заряд бадьорості вранці. Темп, відстань і маршрут вибираєте самі. Якщо не можете бігти, то почніть з пішої прогулянки!

Раніше Hyser писав про те, що дієтологи розповіли, як уникнути помилок при схудненні.

Також Hyser повідомляв, що вчені розповіли, як стати витривалішими і не нашкодити здоров’ю.

Нагадаємо, що вчені розповіли про хитрощі, які зроблять тренування ефективніше.