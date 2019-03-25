Україна і Google презентували спільний мультимедіа-проект: що відомо

Кабінет Міністрів спільно з компанією Google створили проект «Автентична Україна».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Уряду Володимир Гройсман, повідомляє портал Літери.

«Це унікальний простір, в якому можна знайти авторські тексти-описи, аудіо та відеоматеріали, ілюстрації, 3D-зображення і віртуальні тури по Україні», — повідомив Гройсман.

Це унікальний простір, в якому можна знайти авторські тексти-описи, аудіо та відеоматеріали, ілюстрації, 3D-зображення і віртуальні тури по Україні

Також тут багато наочної інформації про українську айдентике — народні казки, пісні, обряди, традиційні ремесла. В кінці кожного розділу є інтерактивні тести, які вчителі можуть використовувати під час навчання. Інформація подана українською та англійською мовами.

Раніше повідомлялося, що компанія «Google Україна» спільно з Міністерством культури запустила віртуальний тур по п’яти українським оперним театрам. Для проекту, приуроченого до 150-річчя Національної опери України, був створений окремий сайт «Оперні театри України«, на якому розміщено більше 300 панорам в найцікавіших місцях будівель театрів, а також відео у форматі 360 градусів.

В кінці кожного розділу є інтерактивні тести, які вчителі можуть використовувати під час навчання

Завдяки цьому сайту віртуальні «мандрівники» зможуть побувати в таких знаменитих українських театрах, як Національний академічний театр опери та балету України ім. Тараса Шевченка, Львівський оперний театр, Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської, Одеський національний академічний театр опери та балету, Київський національний академічний театр оперети.

Користувачі зможуть ознайомитись з унікальною архітектурою оперних театрів, зазирнути за лаштунки, відчути театральні дух і атмосферу і навіть побувати в тих місцях, які зазвичай зачинені для відвідувачів. Також на сайті присутня голосовий супровід на трьох мовах: українською, російською та англійською. Здійснити віртуальну екскурсію можна як на стаціонарному комп’ютері, так і на планшеті, смартфоні і в окулярах віртуальної реальності.

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Технології

Також з’явилася інформація про те, що «Google-Україна» опублікувала рейтинг найбільш популярних запитів серед українців в 2018 році. Лідером виявився запит «ЧС 2018», тобто чемпіонат світу з футболу. Далі розташувався новий сезон російського кримінального серіалу «Мажор», а замкнув трійку лідерів пісенний конкурс «Євробачення». Також в числі найпопулярніших виявилися серіали «Школа», «Поліцейський з Рубльовки» і Олімпіада-2018.

Серед персон самої запитуваної виявилася трагічно загинула ведуча «Дизель Шоу» Марина Поплавська. Крім того, українці цікавилися Єгором Кридом, Йосипом Кобзоном, Зианджей (Борисом Апрелем), репером Xxxtentacion, фізиком-теоретиком Стівеном Хокінгом і герцогинею Сассекской Меган Маркл.

По частині фільмів більше зацікавлення викликав «Веном», знятий по всесвіту коміксів Marvel. У першу десятку також увійшла українська комедійна стрічка «Божевільна весілля». Найбільш популярним шоу серед українців виявилося «Євробачення». А в категорії «Покупка року» лідирувала іграшка бейбилэйд.

Нагадаємо, що Google привітав українців з Днем Незалежності тематичним дудлом.

Раніше Hyser повідомляв, що Google запустив в Україні свій сервіс пошуку авіаквитків.

Також Hyser писав, що доходи Google в Україні стрімко зростають.