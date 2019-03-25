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На військовій базі США в Японії стався вибух

25.03.2019

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Вибух газу стався на базі морської піхоти США Кемп-Дзукэран на японському острові Окінава.

У центральній частині японського острова Окінава стався вибух на базі морської піхоти США Кемп-Дзукэран, повідомляє NHK в понеділок, 25 березня.
 

Зазначається, що невідомі проникли на територію об’єкта, що охороняється, зламавши частина огорожі. Зловмисники підклали газовий балон до будівлі і підірвали його.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 11 червня 2018 року на авіабазі в Окінаві розбився винищувач ВПС США F-15. З-за виниклих неполадок пілот винищувача катапультувався, після чого некерований літак розбився на південь від міста Наха.

Після низки подібних інцидентів влади Окінави зажадали припинити польоти військової авіації над островом. У лютому жителі японського острова проголосували проти військової бази США.

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