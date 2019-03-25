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У Польщі троє українців загинули в результаті наїзду автомобіля

25.03.2019

У Польщі в населеному пункті Бжезник недалеко від міста Болеславец автомобіль наїхав на групу людей, в результаті ДТП загинули троє українців.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Wp.pl.

Легковий автомобіль BMW в’їхав у групу з п’яти чоловік, в результаті чого на місці загинули 18-річна дівчина і двоє хлопців віком 24 та 25 років.

За попередньою інформацією поліції, пішоходи йшли у невідповідному місці, порушуючи правила дорожнього руху. Двоє вижили, перебували в нетверезому стані. Водій BMW був тверезий.

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