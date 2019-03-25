Росіянин прив’язав собаку до рейок

Зоозахисники відшукали пса, який був прив’язаний до рейок біля станції Антропшино в Ленінградській області. Машиніст зупинив поїзд перед твариною, встиг зробити фото. Активісти обійшли приватні будинки недалеко від станції і знайшли собаку, повідомляє «Российская газета».

З’ясувалося, що псові 14 років, його звуть Серьога. Він живе з чоловіком років 40 і його батьками. Батько господаря вихованця по знімку упізнав його.

Власник собаки не підтвердив свою причетність до події, але і не спростував, зазначивши, що «пес своє віджив». При цьому він відмовився віддати тварину зоозахисникам. Вони мають намір звернутися в поліцію.

Про історію собаки стало відомо 22 березня. Машиніст вчасно помітив її на рейках і загальмував.

У цьому районі вже виявляли прив’язаних до рейок собак, повідомила виданню зоозахисниця Вероніка Вершиніна. Раніше захисники тварин врятували вівчарку, якій поїзд розбив морду і відрізав лапу.