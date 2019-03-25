В Швейцарії пропонують поселити Пікассо

Фонд об’єднався з телекомунікаційним провайдером Swisscom, який є спонсором нового шоу про життя і творчість Пікассо. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно озвучити поважну причину, з якої картина повинна дістатися конкретній людині. Заявки приймаються до 2 квітня через соціальні мережі з хештегом #myprivatepicasso. Переможця оберуть представники фонду та компанії Swisscom спільно з громадськістю. Його ім’я назвуть 16 квітня.

Директор Фонду Бейелер Сем Келлер пояснив, що мета конкурсу — долучити до мистецтва якомога більше людей, особливо тих, хто є нечастим відвідувачем музеїв. При цьому він уточнив, що організатори усвідомлюють ризики, на які йдуть. «Цінні культурні артефакти, такі як „Погруддя жінки в капелюсі“ Пабло Пікассо, можуть видавати тільки музеї з найвищим рівнем безпеки», — сказав він.

Щоб з полотном вартістю кілька мільйонів доларів нічого не сталося, для нього була розроблена спеціальна цифрова рама, підключена до мережі Swisscom. У неї вбудовані трекер, який визначає точне місце розташування картини, вимірювач температури і вологості, акселерометр, який реєструє вібрації під час транспортування, а також камера і лазер.

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Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

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Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у Франції відкриється найбільший музей Пабло Пікассо.

За матеріалами Birdinflight

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