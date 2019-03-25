За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи тричі обстріляли позиції українських підрозділів.

Як повідомляє прес-центр ООС, у смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ з мінометів калібру 82 мм бойовики вели вогонь поблизу селища Золоте-4. В районі Новолуганского українські позиції потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. Неподалік Попасній терористи застосували 120 мм і 82 мм міномети, а також озброєння бойової машини піхоти.

Втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, за минулу добу українські військові вогнем знищили двох окупантів, ще один був поранений.

З початку поточної доби позиції Об’єднаних сил поблизу Луганського були обстріляні з снайперської зброї. А в районі Новотошковского терористи вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу двоє українських військових отримали поранення.