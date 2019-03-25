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ЄС спростував заяву Тимошенко про антикорупційне розслідування проти Порошенка

25.03.2019

Організація Євросоюзу по боротьбі з шахрайством (OLAF) спростувала заяву кандидата у президенти Юлії Тимошенко про те, що проти чинного президента України Петра Порошенка ведеться антикорупційне розслідування.

Про це Європейської правді розповіли в прес-службі Представництва ЄС в Україні.

«OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов’язаних з президентом України. У разі виникнення будь-якої інформації, яка може представляти інтерес для розслідування, OLAF оцінить її в контексті наших звичайних процедур», — заявили представники організації.

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