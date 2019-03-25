Трамп не вступав у змову з Путіним

Спецпрокурор Роберт Мюллер

Cliff Owen / AP / Scanpix / LETA

Генпрокурор США Вільям Бар коротко відзвітував про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера з приводу російського втручання у виборчу кампанію 2016 року: його факт в Штатах давно не заперечується ніким, включаючи самого президента Дональда Трампа. Слідчим, проте, не вдалося знайти доказів того, що Трамп або його помічники вступили в змову з Росією, щоб перемогти на виборах. Вони не прийшли до остаточного висновку і про те, намагався Трамп перешкоджати правосуддю, звільнивши директора ФБР Джеймса Комі, який вивчав зв’язку оточення президента з Росією. Демократи вважають, що Бар заангажований і вимагають опублікувати повний текст розслідування.

Генпрокурор США Вільям Бар у неділю, 24 березня, відправив у Конгрес США лист, в якому резюмував підсумки розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори—2016. Розслідування було розпочато міністерством юстиції США в травні 2017-го з метою підтвердити або спростувати інформацію про можливу підтримку Дональда Трампа з боку Росії. Воно офіційно стартувало через тиждень після несподіваного звільнення директора ФБР Джеймса Комі, який першим почав перевіряти контакти оточення Трампа з РФ.

Група Мюллера працювала майже два роки, підсумковий звіт зайняв 445 сторінок, доступ до нього Бар отримав у п’ятницю, 22 березня, — і за два дні підготував коротку витримку на чотирьох аркушах. Як стверджує генпрокурор, в результаті слідчі не знайшли доказів, що Трамп або хто-небудь з його організаторів виборчої кампанії вступили в змову з представниками російського уряду, щоб вплинути на підсумки виборів.

У той же час в цілому російське втручання у виборчу кампанію спецпрокурор Мюллер і його помічники вважають доведеним. За словами Барра, в ході розслідування було встановлено, що атаки на американську виборчу систему йшли в двох напрямках. Перше — це спроба посіяти суспільний розбрат» через соціальні мережі, що нібито займалися структури, близькі до бізнесмена Євгена Пригожину. Друге — успішні хакерські атаки на сервери Демократичної партії і штабу Хілларі Клінтон з подальшою публікацією частини отриманих матеріалів. Як зазначає Бар, крадіжка даних, здійснена за завданням російських спецслужб, стала основою для кримінальних справ, але ні в одному з випадків слідству не вдалося довести причетність до цього людей з оточення Трампа.

Мюллер не зміг вирішити, перешкоджав Трамп правосуддя. За нього це зробив генпрокурор

Менш категоричним генпрокурор в оцінці другого головного звинувачення проти президента США в спробі перешкодити правосуддю, зокрема при звільненні директора ФБР Джеймса Комі. За словами Барра, спецпрокурор Мюллер не прийшов до однозначного думку, можна кваліфікувати таким чином будь-які дії Трампа. У підсумковому звіті відзначається, що «не можна стверджувати, що президент вчинив злочин, але не можна і виправдати його».

Барр пише, що, не давши остаточної оцінки, Мюллер залишає це рішення за генеральним прокурором. Бар і його заступник Рід Розенстайн, «провівши консультації з чиновниками міністерства юстиції та керуючись принципами висування федеральних позовів», не знайшли підстав, щоб пред’явити Трампу офіційні звинувачення, що стосуються перешкоджання правосуддю. Обґрунтовуючи це рішення, Бар підкреслює, що у звіті немає достатніх доказів наявності у Трампа злого умислу з метою вплинути на будь-який судовий розгляд, вже відкрите або відкладені початку.

Нарешті, Бар зазначив, що за підсумками розслідування на адресу Трампа взагалі не будуть висувати жодних звинувачень, а імена людей, які в процесі цього розслідування викликали підозри, не будуть опубліковані, щоб не зашкодити їхній репутації.

Трамп вважає лист Барра «повним виправданням»

Дональд Трамп відреагував на лист Барра твітів, в якому назвав його «повним виправданням». У свою чергу, син президента Дональд Трамп-молодший у листі газеті The Guardian заявив, що «всім розсудливим людям весь цей час було відомо, що не було НІЯКОЇ змови». Проте, переконаний він, «замість вибачень за безглузду дестабілізацію країни з бажання делегітимізувати вибори 2016 року, працівники ЗМІ та члени Демократичної партії, Увірували в Змову, тільки подвоять зусилля по просуванню своїх болісно закручених конспірологічних теорій».

Голова юридичного комітету Конгресу, демократ Джеррі Надлер пообіцяв у найближчому майбутньому викликати Барра на слухання. На його думку, розслідування Мюллера не виправдовує Трампа, а генпрокурор зробив свої висновки занадто швидко, щоб вважати їх досить компетентними. Надлер не перший раз потребовалпубликации всього розслідування, а не короткої витримки з нього через це раніше одноголосно проголосувала Палата представників. При цьому рішення про публікацію повного тексту залишається за генпрокурором — якщо тільки цього не вимагатиме суд.

The Guardian нагадує, що за рік до свого призначення генпрокурором Бар відправив у Мін’юст приватну записку, в якій різко критикував відомство за розслідування про можливе перешкоджання правосуддю з боку Трампа. Бар вважав, що спецпрокурор Мюллер вийшов за рамки своєї компетенції, коли взяв у президента показання з приводу звільнення Комі. Як заявили лідери демократів у Конгресі Чарльз Шумер і Ненсі Пелосі, «Барра не можна назвати нейтральною фігурою, яка може дати об’єктивну оцінку звіту». Крім того, Бар змінив на посаді генпрокурора Джеффа Сэшнса, який вважався одним з найближчих соратників Трампа, але відмовився втручатися в розслідування Мюллера, чим викликав крайнє невдоволення президента і був у підсумку звільнений.

Ще до закінчення розслідування Мюллера багато американські ЗМІ вважали, що зв’язок Трампа (або, принаймні, людей з його оточення) з Росією — доведений факт. Так, 22 березня, в день, коли Бар отримав доступ до розслідування, газета The New York Times опублікувала колонку під назвою «Нам не обов’язково читати звіт Мюллера», в якій юрист Каролін Фредріксон стверджує, що порушених раніше кримінальних справ достатньо, щоб не сумніватися в «російський слід» у перемозі Трампа.