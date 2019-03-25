Весна-2019 у Верховній Раді: депутати обнімаються і надягають яскраві одягу

Весна у Верховній Раді України вже буяє. Пора, власне, тому що вже перевалило на третю декаду березня. І це настрій, і передчуття весни видно в деталях, які фотографи зафіксували Олександра Бабича та Олега Федонюка.

Мабуть, як тільки депутати відчули фінал робочої – сесійного тижня, — вони відразу ж розслабилися. Так, у романтичному вбранні вище колін прибула до Ради Ірина Суслова, народний депутат України.

Мабуть, наші дами у Раді намагаються дотримуватися саме цього принципу: щоб все було пристойно. Ось, наприклад, депутат Олена Сотник – сувора спідниця, гольф. (Ми сподіваємося, що це вона, бо ще не набили руку вгадувати депутатів з потилиці).

Виглядає стримано, але кольори – модні, пісочні, а коли до неї ззаду підповзає депутат чоловічої статі, і стосується спини, вона навіть не намагається його відігнати.

Зазвичай вона не використовує прикраси для шиї, а тут наділу цілий витвір мистецтва. Скільки воно коштує, встановити не вдалося, але хочеться сказати пані Сюмар, що в Києві в «Метрограді» — не найдешевші ювелірні прикраси та біжутерія. Приміром, простенькі намисто в «Метрограді» — від 4000 грн, а в неї – ціла кольє, ймовірно, інкрустована золотом. Ну-ну.

Гаразд. Віце-спікер ВРУ Оксана Сыроид прямо разукрасилась до весни: і сережки, і намиста, і кільце, і навіть сонцезахисні окуляри на голові. Мабуть, забула зняти перед входом в зал.

А нардеп Тетяна Бахтєєва, мабуть, дуже хотіла здаватися серйозною, але спокусилася можливістю привернути увагу – і одягла красивий, можна сказати, розкішний білий шарф поверх чорної блузи. Що чоловіки і відчули, налетівши на Бахтєєву, претендуючи на її увагу. Депутат з «Правого сектора» прямо гармонує з Бахтєєвої: у нього герб України — на пузі, у неї — на папці. Синергія однак.

І, нарешті, уособлення осередку фінансової влади України Оксана Маркарова: вигляд не змінювала, настрій, мабуть, не дозволяє: прийшла в Раду говорити з нардепами на «Годину уряду» в чорно-сірому вбранні, на людях не посміхається.

Все ясно: Маркарової потрібно знайти кілька мільярдів на виплату зовнішніх боргів, тому немає причин для веселощів. А українському експорту в 2019 році начебто стало трохи краще: продали більше, ніж у 2017 році, чекаємо-с валютну виручку :о). Експорт – це тепер відповідальність Трофимцевой, хто забув. Тобто міністерства різні, і настрою – теж.