Сергій Гайдай: Як за допомогою Зеленського і Тимошенко розгромити Петра Порошенка

Залишився тиждень до президентських виборів в Україні і для виборців прийшло саме час визначатися на кого зробити ставку 31 березня.

У бесіді Юрія Романенка з політтехнологом Сергієм Гайдаєм було детально розглянуто, чому Петро Олексійович став небезпечний для України і як позбутися від небезпек другого туру президентських виборів з допомогою Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко.

Раджу також прочитати моє велике інтерв’ю, де порушені всі базові проблеми виборів 2019