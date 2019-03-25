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Сергій Гайдай: Як за допомогою Зеленського і Тимошенко розгромити Петра Порошенка

25.03.2019

Залишився тиждень до президентських виборів в Україні і для виборців прийшло саме час визначатися на кого зробити ставку 31 березня.

У бесіді Юрія Романенка з політтехнологом Сергієм Гайдаєм було детально розглянуто, чому Петро Олексійович став небезпечний для України і як позбутися від небезпек другого туру президентських виборів з допомогою Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко.

Раджу також прочитати моє велике інтерв’ю, де порушені всі базові проблеми виборів 2019

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