В Індії автобус зірвався в ущелину: є жертви

Близько 45 людей отримали поранення.
Пасажирський автобус зірвався в ущелину в штаті Махарашта на заході Індії, щонайменше шість людей загинули, ще 45 постраждали.
Трагедія сталася приблизно в 170 км на північ від Мумбаї, адміністративного центру штату Махараштра.
“Сьогодні опівдні автобус з більш ніж 50 пасажирами впав в ущелину біля населеного пункту Тримбакешвар. В результаті нещасного випадку чотири людини загинули на місці, ще двоє померли пізніше в лікарні”, – йдеться в повідомленні.
Близько 45 людей отримали поранення, вони госпіталізовані в місцеву лікарню. Зазначається, що деякі з них знаходяться в критичному стані.
Поліція вже ініціювала розслідування.
В Індії часто стаються ДТП із-за перевантаженості транспортних засобів, поганого стану доріг і необережне водіння.