В Індії автобус зірвався в ущелину: є жертви

Близько 45 людей отримали поранення.



Пасажирський автобус зірвався в ущелину в штаті Махарашта на заході Індії, щонайменше шість людей загинули, ще 45 постраждали.

Трагедія сталася приблизно в 170 км на північ від Мумбаї, адміністративного центру штату Махараштра.

“Сьогодні опівдні автобус з більш ніж 50 пасажирами впав в ущелину біля населеного пункту Тримбакешвар. В результаті нещасного випадку чотири людини загинули на місці, ще двоє померли пізніше в лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Близько 45 людей отримали поранення, вони госпіталізовані в місцеву лікарню. Зазначається, що деякі з них знаходяться в критичному стані.

Поліція вже ініціювала розслідування.

В Індії часто стаються ДТП із-за перевантаженості транспортних засобів, поганого стану доріг і необережне водіння.