У Ризі Wizz Air не пустив на рейс журналістів з РФ, які прямували в Київ

Журналістів не пустили на літак Wizz Air в Ризі через політику перевізника відносно громадян РФ.

Камалягин і Семенов є співавторами книги «Росія і Україна. Дні затемнення».

«Це журналісти-розслідувачі, які після війни були одними з перших, хто підтвердив участь російських військових у війні на Донбасі, а саме псковських десантників», — зазначив організатор заходу.

Журналісти повинні були летіти в Київ з Риги 23 березня, у них були заброньовані квитки, але під час посадки їх не пустили на літак.

«Компанія Wizz Air випустила внутрішнє розпорядження, в рамках якого вони не допускають громадян РФ на свої борти, що летять в Київ, якщо вони не мають дипломатичного паспорта або посвідки на проживання», — розповів Фролов.

Він допускає, що таким чином авіаперевізник вирішив перестрахуватися з-за того, що українські прикордонники не завжди пропускають росіян на територію України.

«З іншого боку, вони дали можливість без проблем купити ці квитки, зареєструватися на борт, а під час посадки повідомили людям, що їх не пускають на борт. Ми вважаємо цю ситуацію обурливою. Вони не мають права брати на себе обов’язок зв’язки української держави і вирішувати, кого можна допускати на літаки в Україну, а кого — ні. Ми плануємо направити повний перелік скарг як до них, так і у всі можливі організації, які можуть вплинути на цю компанію», — підкреслив Фролов.

Прес-секретар прикордонної служби Олег Слободян заявив, що не чув про подібне правило щодо росіян в компанії Wizz Air.

На питання, чи законні такі обмеження, він відповів: «Мені невідомо про такі правила, тому я не можу коментувати цю ситуацію».