У Миколаївському філіалі АМПУ розкрадали гроші на ремонт плавзасобів

Правоохоронці розслідують факти заволодіння грошима держпідприємства керівництвом Миколаївської філії ДП «АМПУ» за попередньою змовою з фірмою, яка перемогла у тендері щодо ремонту плавзасобів.

Про це стало відомо з кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК.

У червні 2018 року Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (директор Олег Проточенко) в ProZorro розмістив оголошення про проведення закупівлі послуг з ремонту плавзасобів. Зокрема, ремонту вимагали «ПС-361», «ПС-355», в/л «Нарзан», СРК «Буран». Очікувана вартість торгів становила 19,39 млн гривень.

Заявки на конкурс подали три учасники, але пропозиція ВКФ «ТОС» було відхилено. В аукціоні взяли участь дві компанії, ТОВ «Бізнес-Марін» і ТОВ «Босфор-Одеса». «Бізнес-Марін» знизив початкову пропозицію на 10 тисяч, в результаті чого і стало переможцем аукціону. Економія угоди від очікуваної ціни закупівлі — близько 0,5%.

Переможцем з ціновою пропозицією в 19,377 млн гривень стало ТОВ «Бізнес-марін» (керівник Андрій Острев, засновник Анатолій Онч) з яким держпідприємство уклало договір у серпні 2018 року.

В ході виконання договору фірма провела ряд дрібних угод з іншими компаніями, які мають ознаки фіктивності. Вона також уклала договір субпідряду з ТОВ «Магістраль-Юг» (керівник і засновник Ігор Павлов), послуги по якому фактично надані не були.

У період з 22 по 29 грудня 2018 року ТОВ «Бізнес-марін» і адміністрація порту підписали акти виконаних робіт (наданих послуг) з ремонту всієї техніки. В документи фірми внесли неправдиву інформацію про види та обсяг робіт, виконавців та вартість витратних матеріалів. Незабаром держпідприємство повністю оплатило «надані» послуги.

Окремо варто зупинитися на засновника компанії Анатолії Онче. У квітні 2017 року він разом з белизским офшором Fenelon Investments Limited заснував фірму«Портосервис-Україна» з філіями в низці портів країни. Основна сфера діяльності — швартування суден.Цікаво й те, що до серпня цього кінцевим власником «Портосервис-Україна» замість Онча була кіпріотка Анжеліка Пасениду, яка відає справами офшорних компаній не тільки в нашій країні, але і в Російській Федерації.

Нагадаємо, в січні 2018 року детективи НАБУ затримали колишніх керівників АМПУ — Андрія Амеліна та його заступників, за підозрою в розтраті бюджетних коштів. Правоохоронці встановили, що у лютому-березні 2015 року керівництво держпідприємства придбало у приватної структури паливно-мастильні матеріали за ціною набагато вище ринкової.