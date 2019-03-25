У Мелітополі чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна

Про те, що це дійсно самогубство говорять факти – хлопець сам відкрив вікно і швидко стрибнув вниз. Жінка на 8 поверсі, яка відразу ж вийшла в під’їзд на гуркіт стекол, нікого вже не побачила.

Так, жахлива подія сталася у ніч 24 березня, в одному з будинків на бул. 30 років Перемоги. Там насмерть розбився чоловік. Стали відомі деякі подробиці події. Виявилося, загиблому всього 32 роки. Він жив у сусідньому будинку. Сусіди стверджують, що хлопець вживав наркотики і алкоголь. В цьому будинку у нього раніше жили друзі. Самогубство сталося близько опівночі. Навіщо він прийшов сюди посеред ночі, поки загадка. Намагаючись відкрити вікно, хлопець розбив скло – не витримала стара рама, закрита комунальниками на зиму. На вікні, з якого хлопець стрибнув залишилася, ймовірно, його шапка, яку чомусь не забрали правоохоронці. Офіційну інформацію поліції пообіцяли надати пізніше.